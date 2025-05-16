Подростки выстрелили в глаз школьнику в Актау

Я заметил, что они были пьяны. Оскорбляли нас и цеплялись к моему другу. Я хотел успокоить их. В этот момент один из них выстрелил из пистолета. Пуля попала мне в левый глаз. С тех пор я не вижу этим глазом. Моя мечта стать пилотом разбилась.