Задержаны владельцы 57 Telegram-каналов. Оперативное видео от Росгвардии

Официальный телеграм-канал Росгвардии опубликовал оперативное видео спецмероприятий, демонстрирующее кадры работы бойцов СОБР и ОМОН и этапы задержания лиц, готовивших насильственные действия, включая вооружённые нападения на образовательные учреждения.
В ходе комплекса мероприятий была свернута деятельность 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, занимавшихся распространением материалов с неонацистской и террористической направленностью. У задержанных обнаружены переписки с указаниями по подготовке деструктивных действий от украинских кураторов.
Кроме того, следователями установлено, что более 300 несовершеннолетних находились под влиянием деструктивных организаций, действующих из-за рубежа. В их отношении введены меры реагирования со стороны правоохранительных органов.