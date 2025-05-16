Задержаны владельцы 57 Telegram-каналов. Оперативное видео от Росгвардии

В ходе комплекса мероприятий была свернута деятельность 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, занимавшихся распространением материалов с неонацистской и террористической направленностью. У задержанных обнаружены переписки с указаниями по подготовке деструктивных действий от украинских кураторов.