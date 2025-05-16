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Задержаны владельцы 57 Telegram-каналов. Оперативное видео от Росгвардии

В ходе совместной операции сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД и Следственного комитета были задержаны 57 администраторов Telegram-чатов, распространявших неонацистские и террористические материалы. У задержанных обнаружены переписки с указаниями от украинских кураторов.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Официальный телеграм-канал Росгвардии опубликовал оперативное видео спецмероприятий, демонстрирующее кадры работы бойцов СОБР и ОМОН и этапы задержания лиц, готовивших насильственные действия, включая вооружённые нападения на образовательные учреждения.

Совместная операция прошла с участием сотрудников Росгвардии, ФСБ, МВД и Следственного комитета России. Проводились задержания подозреваемых в распространении идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодёжи. Работа велась в Москве, Тюмени, Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

В ходе комплекса мероприятий была свернута деятельность 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, занимавшихся распространением материалов с неонацистской и террористической направленностью. У задержанных обнаружены переписки с указаниями по подготовке деструктивных действий от украинских кураторов.

Кроме того, следователями установлено, что более 300 несовершеннолетних находились под влиянием деструктивных организаций, действующих из-за рубежа. В их отношении введены меры реагирования со стороны правоохранительных органов.