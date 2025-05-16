Mash: С. Метревели посоветовала внучке В. Тархова притворится психически больной

Стали известны новые подробности в деле об убийстве бывшего мэра Самары и его супруги. По данным телеграм-канала Mash, объявленная в розыск Светлана Метревели манипулировала внучкой экс-главы столицы Самарской области и советовала притворится душевно больной.
Екатерина Тархова познакомилась со Светланой Метревели в Грузии. Став подругой внучки экс-мэра Самары, 56-летняя женщина стала оказывать на нее влияние. К Светлане Екатерина в какой-то момент стала относится как к матери. Этим женщина и воспользовалась. Метревели стала манипулировать девушкой и подталкивала ее к убийству супругов Тарховых.
«Сообщница Екатерины Тарховой советовала ей “косить” под психически больную, чтобы избежать наказания за убийство дедушки и его жены. Светлана Метревели и сама лежала в психдиспансере 10 лет назад», — пишет Mash.
По данным телеграм-канала, Светлана Метревели ранее уже была судима по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает ответственность за частичную невыплату свыше 3 месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и прочих законных выплат.
Ранее мы писали, что 16 мая Следственный комитет России опубликовал фото Светланы и Дмитрия Метревели. СК заочно объявил 56-летнюю уроженку Самарской области и 25-летнего племянника в розыск. Женщина обвиняется в пособничестве в убийстве экс-мэра Самары и его жены, а мужчина — в том, что непосредственно участвовал в убийстве. Следствие считает, что разыскиваемые соучастники Екатерины Тарховой действовали из корыстных побуждений.
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