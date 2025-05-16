Mash: С. Метревели посоветовала внучке В. Тархова притворится психически больной

Ранее мы писали, что 16 мая Следственный комитет России опубликовал фото Светланы и Дмитрия Метревели. СК заочно объявил 56-летнюю уроженку Самарской области и 25-летнего племянника в розыск. Женщина обвиняется в пособничестве в убийстве экс-мэра Самары и его жены, а мужчина — в том, что непосредственно участвовал в убийстве. Следствие считает, что разыскиваемые соучастники Екатерины Тарховой действовали из корыстных побуждений.