На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке

«Мои коллеги из отдела МВД России по Кореновскому району Краснодарского края задержали водителя грузовика, скрывшегося после совершения ДТП. По имеющимся данным, вчера вечером 48-летний местный житель на парковке дважды протаранил легковой автомобиль, в котором находился малолетний ребенок, а затем скрылся. К счастью, малыш не пострадал», — говорится в сообщении.