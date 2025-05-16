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На Кубани водитель грузовика протаранил машину с ребенком на парковке

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Водителя грузовика в Краснодарском крае, дважды протаранившего легковой автомобиль на парковке, в котором находился ребенок, задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Мои коллеги из отдела МВД России по Кореновскому району Краснодарского края задержали водителя грузовика, скрывшегося после совершения ДТП. По имеющимся данным, вчера вечером 48-летний местный житель на парковке дважды протаранил легковой автомобиль, в котором находился малолетний ребенок, а затем скрылся. К счастью, малыш не пострадал», — говорится в сообщении.

Волк уточнила, что в станице Платнировской инспекторы заметили автомобиль. Требование об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, продолжил движение. При этом он опасно маневрировал, создавая аварийные ситуации. Применив огнестрельное оружие, сотрудники полиции остановили автомобиль в Динском районе.

«В отношении водителя составлено семь протоколов об административных правонарушениях, в том числе за выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — добавила официальный представитель МВД России.