Бывшего вице-губернатора Рязанской области приговорили к 17 годам колонии

Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Возглавлявший тогда область Николай Любимов заявлял, что Греков ушел сам и не был уволен по какой-либо порочащей статье. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости. Любимова Басманный суд Москвы арестовал в середине декабря прошлого года. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, показания на него дал Греков.