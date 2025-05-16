В Самаре подростки повисли на руках на крыше многоэтажки на ул. Советской Армии

В Самаре местные жители заметили подростков, которые решили не только залезть на крышу, но и пощекотать себе нервы побольше.
Несовершеннолетние висели на краю крыши, держась руками за ограждения, а их компания снимала все происходящее на камеру. Свидетели инцидента рассказывают, что все случилось на Советской Армии.
Не обошла событие стороной и Екатерина Мизулина. Она считает, что подобные развлечения могут привести к трагедии. В доказательство своих слов она вспомнила, как в Калининграде при подобных действиях погиб 13-летний мальчик.
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