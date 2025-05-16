Подозреваемого в хищении 20 кг цветного металла задержали в Ростовской области

— Подозреваемый — работник одного из ремонтных заводов. Предварительно, с марта по май 2025 года после окончания смены он тайно выносил цветной металл с территории предприятия для последующей продажи. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.