Подозреваемого в хищении 20 кг цветного металла задержали в Ростовской области

На станции Шахтная в Ростовской области поймали 32-летнего новочеркасца, подозреваемого в хищении более 20 кг цветного металла. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
— Подозреваемый — работник одного из ремонтных заводов. Предварительно, с марта по май 2025 года после окончания смены он тайно выносил цветной металл с территории предприятия для последующей продажи. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Задержанному мужчине грозит до двух лет лишения свободы (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ).
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