В Румынии перевернулся грузовик НАТО

«В пятницу, 16 мая, около 13.00 (совпадает с мск) в районе моста через железную дорогу в городе Жибля Ноуэ, на объездной дороге города Кэлимэнешть, уезд Вылча, перевернулся грузовик, входивший в состав французской военной колонны, следовавшей по маршруту Чинку — Смырдан. В результате аварии пострадали двое французских солдат», — говорится в сообщении, размещенном на сайте минобороны Румынии.
Первую помощь военным оказали бригады скорой помощи и инспектората по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших солдат доставили в уездную больницу города Рымнику Вылча. По данным минобороны, их состояние оценивается как стабильное.
Компетентные органы расследуют причины аварии. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции, ситуация отслеживается совместно с французской стороной.
В Румынии с с 5 по 23 мая проходят многонациональные учения Dacian spring 2025, в которых принимают участие более 4 тысяч военных из 10 стран. В связи с этим в стране регулярно проводится передислокация военной техники и солдат.