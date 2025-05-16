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В Салавате после взрыва под обломками обнаружили тело 46-летнего мужчины

В Башкирии после взрыва под завалами нашли погибшим мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Салавате на месте сегодняшнего взрыва под обломками обнаружили мертвым 46-летнего мужчину. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

— Объявлена полная ликвидация последствий, — заявили в ведомстве.

Напомним, согласно предварительной информации, ЧП могло произойти из-за нарушения технологического процесса, что привело к разгерметизации печного оборудования. Следком Башкирии завел уголовное дело о нарушениях правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшего причинение вреда здоровью людей.

По последней информации, в результате инцидента также получили травмы четыре человека. Трое мужчин 51, 49 и 44 лет с сильными ожогами находятся в реанимации, еще один госпитализирован с переломами и ушибом таза.

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