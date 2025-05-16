В Новороссийске отключение воды затронуло 2 тысячи человек

Прорыв магистрального водовода произошел в ночь на пятницу. Вода выливалась из трубы под большим давлением и затопила частный дом рядом с местом аварии. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале сообщил, что на помощь жильцам пострадавшего дома пришли сотрудники водоканала и волонтеры, они помогают в уборке жилья. Владельцам дома будет выплачена компенсация для восстановления поврежденного имущества, сотрудники администрации выехали на место для составления акта, уточнил мэр.