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На месте взрыва на предприятии в Башкирии обнаружили погибшего

УФА, 16 мая. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины на месте взрыва на предприятии в городе Салавате в Башкирии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В Салавате под завалами спасателями обнаружен погибший 46-летний мужчина. Объявлена полная ликвидация последствий [взрыва]», — отмечается в сообщении.