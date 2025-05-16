Подчиненного главы администрации Новочеркасска отправили в СИЗО

В Ростове-на-Дону в СИЗО отправили сотрудника администрации Новочеркасска, подозреваемого в рамках дела своего руководителя Юрия Лысенко. Эту информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 13 июля 2025 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
По данным СК, работника администрации подозревают в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Предварительно, в 2024 году при участии специалиста глава администрации Новочеркасска получил от застройщика подкуп в виде земельного участка и услуги по строительству жилого дома. Общая стоимость взятки составила более чем в 8 млн рублей.
Добавим, ранее суд арестовал до 13 июля главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко, подозреваемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
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