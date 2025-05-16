Подчиненного главы администрации Новочеркасска отправили в СИЗО

По данным СК, работника администрации подозревают в посредничестве при взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Предварительно, в 2024 году при участии специалиста глава администрации Новочеркасска получил от застройщика подкуп в виде земельного участка и услуги по строительству жилого дома. Общая стоимость взятки составила более чем в 8 млн рублей.