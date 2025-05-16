В Дагестане задержали криминального авторитета

«Установлен и задержан 39-летний житель Цумадинского района. Ранее мужчина был осужден по ряду тяжких преступлений… и отбывал наказание в исправительном учреждении № 2 УФСИН России по Дагестану. Следствием установлено, что с декабря 2020 по декабрь 2021 года по указанию известного в криминальных кругах лица… данный гражданин был наделен высшим положением в преступной иерархии среди осужденных», — говорится в сообщении.