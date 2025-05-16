Под Самарой патруль ДПС задержал 49-летнего пьяного водителя-рецидивиста

В Сызрани сотрудниками полиции был остановлен отчественный автомобиль ВАЗ-2107. Его водитель оказался пьяным, сообщает региональное ГУ МВД.
После остановки мужчина сказал, что у него нет необходимых документов. Отмечается, что от него разносился запах алкоголя, а также возникали затруднения с коммуникацией.
Водителю не разрешили ехать дальше и предложили пройти медосвидетельствование. Мужчина предпочел отказаться.
В итоге мужчину задержали, а автомобиль отправили на спецстоянку.
После установления личность выяснилось, что он уже лишался прав за нетрезвое вождение. Причем срок лишения еще не истек.
На допросе нарушитель сознался, что употреблял алкоголь, после чего ему пришла идея поехать заправить свой автомобиль.
На данный момент уже возбуждено уголовное дело.
Больше новостей о Самаре и области уже в телеграм-канале «МК в Самаре».