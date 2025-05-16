В тройном ДТП на проспекте Стачки пострадал водитель ВАЗа

В Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария случилась 16 мая в 12:30 на проспекте Стачки у дома 15.
По предварительной информации ведомства, 24-летний водитель ВАЗ-2107 потерял управление и столкнулся с автобусом маршрута № 34. После этого ВАЗ отбросило на разделительное ограждение и отбросило в «Газель». От сильного удара водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.
На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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