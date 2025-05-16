В тройном ДТП на проспекте Стачки пострадал водитель ВАЗа

По предварительной информации ведомства, 24-летний водитель ВАЗ-2107 потерял управление и столкнулся с автобусом маршрута № 34. После этого ВАЗ отбросило на разделительное ограждение и отбросило в «Газель». От сильного удара водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован.