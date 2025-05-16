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Страшное ДТП в Маргилане: Onix врезался в маршрутку, есть пострадавшие

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). В социальных сетях распространилось жуткое видео, снятое камерой видеонаблюдения: автомобиль Onix на высокой скорости врезается в стоящую маршрутку Damas, которая в этот момент высаживала пассажиров. От удара машину отбрасывает вперёд, она сталкивается с другой маршруткой, а люди буквально вылетают на обочину.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в областном УВД, происшествие случилось 13 мая в городе Маргилан. И, как выяснилось, всё началось с другого ДТП — менее зрелищного, но ставшего причиной последующих событий.

По данным следствия, 32-летний водитель Damas, поворачивая на перекрёстке, не уступил дорогу автомобилю Onix, ехавшему по встречной полосе, и допустил столкновение. В результате удара Onix изменил траекторию движения, и врезался в стоящую у обочины маршрутку и затем сбил 30-летнего пешехода, находившегося на краю дороги.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. Точное количество пострадавших и их состояние в УВД пока не уточняют.

Против водителя Damas, ставшего виновником аварии, возбуждено уголовное дело по статье 266 УК РУз — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств». Ведётся расследование.

Отметим, что официальное сообщение правоохранителей вызывает сомнение. На кадрах хорошо видно, что в момент столкновения из маршрутки Damas высаживаются люди. Что с ними — неизвестно, официальной информации об этом нет.