Страшное ДТП в Маргилане: Onix врезался в маршрутку, есть пострадавшие

Как сообщили в областном УВД, происшествие случилось 13 мая в городе Маргилан. И, как выяснилось, всё началось с другого ДТП — менее зрелищного, но ставшего причиной последующих событий.
По данным следствия, 32-летний водитель Damas, поворачивая на перекрёстке, не уступил дорогу автомобилю Onix, ехавшему по встречной полосе, и допустил столкновение. В результате удара Onix изменил траекторию движения, и врезался в стоящую у обочины маршрутку и затем сбил 30-летнего пешехода, находившегося на краю дороги.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь. Точное количество пострадавших и их состояние в УВД пока не уточняют.
Против водителя Damas, ставшего виновником аварии, возбуждено уголовное дело по статье 266 УК РУз — «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств». Ведётся расследование.
Отметим, что официальное сообщение правоохранителей вызывает сомнение. На кадрах хорошо видно, что в момент столкновения из маршрутки Damas высаживаются люди. Что с ними — неизвестно, официальной информации об этом нет.