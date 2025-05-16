Страшное ДТП в Маргилане: Onix врезался в маршрутку, есть пострадавшие

Vaib.uz (Узбекистан. 16 мая). В социальных сетях распространилось жуткое видео, снятое камерой видеонаблюдения: автомобиль Onix на высокой скорости врезается в стоящую маршрутку Damas, которая в этот момент высаживала пассажиров. От удара машину отбрасывает вперёд, она сталкивается с другой маршруткой, а люди буквально вылетают на обочину.