В Приднестровье люди едва не угорели, празднуя день рождения: Семью спас гость — он успел вывести на воздух женщину, ее дочь и внучку

Вечером 15 мая в городскую больницу Бендер были госпитализированы три женщины: 69-летняя пенсионерка, её дочь и внучка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Скорую вызвал мужчина, он пришёл в гости отмечать 29-летие родственницы. Когда вошёл в комнату, практически сразу понял: домочадцы чувствуют себя плохо. У одной из женщин стал пропадать слух.
Родственник не растерялся, набрал «103» и вывел женщин на свежий воздух. Прибывшие медики увезли их в больницу.
Выяснилось, в квартире использовали бездымоходную газовую колонку старого образца. Окна были закрыты, помещение не проветривалось.
Врачи диагностировали у женщин острое отравление продуктами горения. Одна из них была госпитализирована в реанимационное отделение, после её перевели в пульмонологию.
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