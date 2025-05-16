Покушавшийся на писателя Рушди приговорен к 25 годам тюрьмы

В 1988 году, после публикации романа «Сатанинские стихи», аятолла Хомейни вынес фетву, призвав к убийству Салмана Рушди. После этого писателю пришлось скрываться. В 1998 году тогдашний президент Ирана Мохаммад Хатами заявил, что правительство больше не поддерживает призывов убить писателя. Тем не менее некоторые мусульмане продолжали считать, что фетва Хомейни действует, а один из иранских религиозных фондов в 2012 году назначил награду в $3,3 млн за его убийство.