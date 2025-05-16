16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фермах в Пинском и Лунинецком районах бык напал на рабочих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.
Медицинская помощь потребовалась 35-летнему жителю Пинского района. Мужчина занимался перегоном быков для дальнейшего взвешивания, но внезапно крупнорогатое животное ударило его в грудь. Рабочий обратился в больницу.
Для установления степени тяжести телесных повреждений назначалась судебно-медицинская экспертиза. Эксперт установил наличие переломов двух ребер, которые образовались от однократного травматического воздействия. Телесные повреждения относятся к категории менее тяжких по признаку длительности расстройства здоровья.
Аналогичный случай произошел на ферме в Лунинецком районе. При взвешивании бык нанес удар сторожу в область головы и грудной клетки. С повреждениями 53-летняя женщина была доставлена в учреждение здравоохранения.
При проведении судебно-медицинской экспертизы специалисты установили наличие закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясение головного мозга, а также кровоподтеки. Телесные повреждения относятся к категории легких телесных повреждений. -0-