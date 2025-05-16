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У летевшего из Уфы в Ханты-Мансийск самолета в воздухе перестал работать важный прибор

У авиарейса Уфа — Ханты-Мансийск в полете отказал транспондер.

Источник: Комсомольская правда

Вчера днем, 15 мая, самолет, выполнявший рейс из Уфы в Ханты-Мансийск, столкнулся с нештатной ситуацией в воздухе. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж доложил об отказе ответчика в зоне ответственности Тюменского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. Команда не объявляла сигналов бедствия или срочности, а также не сообщала о возникновении опасности. Воздушное судно продолжило полет по маршруту и благополучно прибыло в аэропорт назначения.

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