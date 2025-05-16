Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший директор Дома культуры в Башкирии отделался «условкой» за мошенничество на 12 млн рублей

Экс-глава ДК в Башкирии получил условный срок за хищение 12 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор бывшему руководителю местного Районного дома культуры. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

По данным ведомств, мужчина, пользуясь служебным положением, убеждал сотрудников оформлять кредиты на себя, обещая погашать платежи.

— При этом выполнять свои обязательства не собирался. Первое время он оплачивал регулярные платежи, однако впоследствии переставал выходить на связь, — сообщает СК.

В некоторых случаях он получал доступ к онлайн-банкингу потерпевших, где тайно оформлял дополнительные займы — на одного из сотрудников пришлось девять кредитов. Всего жертвами стали 25 человек, общий ущерб превысил 12 миллионов рублей.

— Полученные средства директор учреждения присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению, — утверждают правоохранители.

Подсудимый признал вину и возместил около половины украденного — шесть миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры суд арестовал его имущество на полную сумму ущерба. Мужчине суд назначил пять лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.