Бывший директор Дома культуры в Башкирии отделался «условкой» за мошенничество на 12 млн рублей

В Башкирии Чекмагушевский межрайонный суд вынес приговор бывшему руководителю местного Районного дома культуры. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным ведомств, мужчина, пользуясь служебным положением, убеждал сотрудников оформлять кредиты на себя, обещая погашать платежи.
— При этом выполнять свои обязательства не собирался. Первое время он оплачивал регулярные платежи, однако впоследствии переставал выходить на связь, — сообщает СК.
В некоторых случаях он получал доступ к онлайн-банкингу потерпевших, где тайно оформлял дополнительные займы — на одного из сотрудников пришлось девять кредитов. Всего жертвами стали 25 человек, общий ущерб превысил 12 миллионов рублей.
— Полученные средства директор учреждения присваивал и распоряжался ими по своему усмотрению, — утверждают правоохранители.
Подсудимый признал вину и возместил около половины украденного — шесть миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры суд арестовал его имущество на полную сумму ущерба. Мужчине суд назначил пять лет лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.
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