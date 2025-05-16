Бывший директор Дома культуры в Башкирии отделался «условкой» за мошенничество на 12 млн рублей

В некоторых случаях он получал доступ к онлайн-банкингу потерпевших, где тайно оформлял дополнительные займы — на одного из сотрудников пришлось девять кредитов. Всего жертвами стали 25 человек, общий ущерб превысил 12 миллионов рублей.