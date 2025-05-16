В Башкирии нашли тело погибшего из-за взрыва на заводе мужчины

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на предприятии «Свеча», занимающемся производством парафина. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования, обрушению части здания и возгоранию.