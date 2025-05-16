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В Башкирии нашли тело погибшего из-за взрыва на заводе мужчины

В Салавате (Башкортостан) спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины под завалами завода, где 16 мая произошел взрыв.

В Салавате (Башкортостан) спасатели обнаружили тело 46-летнего мужчины под завалами завода, где 16 мая произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на предприятии «Свеча», занимающемся производством парафина. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушение технологического процесса, приведшее к разгерметизации печного оборудования, обрушению части здания и возгоранию.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Четверо пострадавших в результате взрыва находятся в реанимации. Это мужчины в возрасте 44, 49, 51 и 65 лет. Возбуждено уголовное дело.

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