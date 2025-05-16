Россиянка по указанию мошенников пыталась ограбить микрофинансовую организацию

Сначала она перевела на якобы безопасный счет порядка 300 тысяч рублей. Потом под предлогом поимки преступников и участия в следственных действиях ее уговорили изготовить муляж взрывного устройства из четырех пачек чая, изоленты и проводов и прийти в одну из микрофинансовых организаций столицы, что она и сделала 15 мая. Девушка требовала от сотрудников денежные средства. За происходящим мошенники наблюдали по видеосвязи.