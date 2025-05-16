Россиянка по указанию мошенников пыталась ограбить микрофинансовую организацию

Жительница Москвы пыталась ограбить микрофинансовую организацию по указанию мошенников. Подробности преступления в своем телеграм-канале раскрыла столичная прокуратура.
Девушка сообщила, что 25 апреля ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее имя на почту пришло письмо из налоговой, но, чтобы его получить, ей нужно «пройти авторизацию». Тогда она перешла в указанный чат-бот в мессенджере, ввела свой логин и пароль от кабинета госуслуг.
Позже мошенники ей сообщили, что ее аккаунт взломан. С ней связались «правоохранители» и «сотрудники банка», используя в фото профиля логотипы соответствующих организаций. Они сообщили, что девушка является обвиняемой по уголовному делу.
Сначала она перевела на якобы безопасный счет порядка 300 тысяч рублей. Потом под предлогом поимки преступников и участия в следственных действиях ее уговорили изготовить муляж взрывного устройства из четырех пачек чая, изоленты и проводов и прийти в одну из микрофинансовых организаций столицы, что она и сделала 15 мая. Девушка требовала от сотрудников денежные средства. За происходящим мошенники наблюдали по видеосвязи.
Прокуратура Москвы напомнила гражданам, что ни в коем случае нельзя выполнять данные по телефону указания неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Кроме того, сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не обзванивают граждан и не просят снимать деньги.
Ранее пресс-служба одного из крупных банков сообщила, что телефонные мошенники стали толкать россиян совершать грабежи. По информации организации, если аферисты понимают, что они забрали все возможные средства, то они стремятся убедить напасть на микрофинансовые организации.