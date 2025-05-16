Выдавший ордер на арест Путина прокурор МУС отстранен из-за домогательств

Ситуация усугубляется на фоне давления со стороны США после выдачи ордеров на арест израильских чиновников. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвинив их в незаконном вывозе детей с территории Украины. Ряд других стран, включая США, Китай и Индию, также не признают юрисдикцию МУС, а в Москве неоднократно заявляли о нарушении международного права при выдаче подобных ордеров.