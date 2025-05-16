Уфимка попыталась обворовать магазин, а потом подралась с полицейскими

Как установило следствие, в минувшем марте 2025 года женщина, будучи пьяной, пыталась похитить товар из продуктового магазина. На место прибыли полицейские, при задержании уфимка оказала активное сопротивление. По данным надзорного ведомства, она не только оскорбляла стражей порядка, но несколько раз ударила их ногами, а также схватила одного из сотрудников за форменное обмундирование.