Уфимка попыталась обворовать магазин, а потом подралась с полицейскими

Жительница Уфы предстанет перед судом за нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Как установило следствие, в минувшем марте 2025 года женщина, будучи пьяной, пыталась похитить товар из продуктового магазина. На место прибыли полицейские, при задержании уфимка оказала активное сопротивление. По данным надзорного ведомства, она не только оскорбляла стражей порядка, но несколько раз ударила их ногами, а также схватила одного из сотрудников за форменное обмундирование.
Обвиняемая, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности, признала свою вину. Материалы заведенного на нее дела переданы в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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