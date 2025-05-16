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Гладков назвал, сколько жителей пострадали от ВСУ с начала спецоперации

В результате атак ВСУ по Белгородской области с февраля 2022 года погибли более 320 человек, свыше 2,5 тысяч получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении.

Гладков отметил, что встречался почти с каждым пострадавшим жителем региона.

В результате атак ВСУ по Белгородской области с февраля 2022 года погибли более 320 человек, свыше 2,5 тысяч получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении.

«Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался», — заявил Гладков в своем telegram-канале.

С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он был введен из-за обострения обстановки на украинско-российской границе. Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация признана чрезвычайной федерального характера. С начала спецоперации Киев практически ни на один день не отказывался от попытки атаковать гражданские объекты в регионе.