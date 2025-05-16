Подростки на Алтае сняли изнасилование школьницы на видео для шантажа

В городе Яровое Алтайского края трое подростков в возрасте от 13 до 15 лет по очереди изнасиловали пятиклассницу, и один из них снял процесс на видео. За нераспространение записи школьники потребовали от жертвы заплатить 17 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.