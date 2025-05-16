Подростки на Алтае сняли изнасилование школьницы на видео для шантажа

В городе Яровое Алтайского края трое подростков в возрасте от 13 до 15 лет по очереди изнасиловали пятиклассницу, и один из них снял процесс на видео. За нераспространение записи школьники потребовали от жертвы заплатить 17 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Впервые один из насильников склонил девочку к сексу в ноябре 2024 года. Весь процесс он заснял на видео, а потом начал шантажировать им школьницу в апреле 2025 года, — говорится в материале.
За отказ «оплатить» нераспространение видео насильник пригрозил девочке повторить растление снова. На следующий день он осуществил свою угрозу: товарищи по очереди изнасиловали пятиклассницу, а затем выложили новые заснятые кадры в школьный чат.
По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении подростков возбудили уголовное дело, передает телеканал.
В петербургской сауне двое молодых людей в возрасте 19 и 20 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Одного из подозреваемых ранее задержали по обвинению в другом изнасиловании, и сейчас он находится в СИЗО. Второго преступника правоохранители смогли поймать 15 ноября 2024 года.