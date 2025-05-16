Подросток выпал с 13-го этажа в Москве и выжил

Подросток выпал с 13-го этажа дома на западе Москвы и выжил. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщает «МК».
По данным СМИ, инцидент произошел в 19:50 на Рублевском шоссе. Во время падения 15-летний парень оборвал провод — сейчас его чинят электрики.
Подросток госпитализирован в тяжелом состоянии, обстоятельства инцидента устанавливаются, передает «МК».
Недавно в Красногорске голый мужчина выпал из окна квартиры и приземлился в корзину для кондиционера. Сообщается, что пострадавший выпивал со знакомой и в какой-то момент решил вылезти в окно, присев на короб. Конструкция не выдержала веса мужчины и рухнула, после чего тот пролетел два этажа вниз и застрял перед соседским окном.
В Якутске четырехлетний ребенок выпал с девятого этажа и выжил. Прибывшие на место врачи доставили ребенка в крайне тяжелом состоянии в больницу.