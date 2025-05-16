Подросток выпал с 13-го этажа в Москве и выжил

Недавно в Красногорске голый мужчина выпал из окна квартиры и приземлился в корзину для кондиционера. Сообщается, что пострадавший выпивал со знакомой и в какой-то момент решил вылезти в окно, присев на короб. Конструкция не выдержала веса мужчины и рухнула, после чего тот пролетел два этажа вниз и застрял перед соседским окном.