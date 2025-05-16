Пропажа F-16 и ликвидация ВСУ: главное о спецоперации за 16 мая

В это время на территории специальной военной операции продолжались бои. Так, украинский истребитель F-16 пропал с радаров при выполнении боевого задания. В Херсонской области обстрелы ВСУ унесли жизни четырех мирных жителей. Российские войска уничтожили два пункта управления 37-й бригады ВСУ в Дачном, ликвидировав до 20 военнослужащих. Главные новости СВО за 16 мая — в материале URA.RU.