Пропажа F-16 и ликвидация ВСУ: главное о спецоперации за 16 мая

Сообщалось о загадочных исчезновениях истребителей F-16 на территории Украины.
Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле продлились почти два часа. Представитель российской делегации Владимир Мединский остался доволен результатами и выразил готовность к дальнейшему диалогу.
В это время на территории специальной военной операции продолжались бои. Так, украинский истребитель F-16 пропал с радаров при выполнении боевого задания. В Херсонской области обстрелы ВСУ унесли жизни четырех мирных жителей. Российские войска уничтожили два пункта управления 37-й бригады ВСУ в Дачном, ликвидировав до 20 военнослужащих. Главные новости СВО за 16 мая — в материале URA.RU.
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Пропажа истребителя.
Украинский истребитель F-16 пропал с радаров во время выполнения боевого задания по отражению воздушной атаки. Инцидент произошел 16 мая около 03:30. Об этом сообщил telegram-канал «Инсайдер» со ссылкой на воздушные силы Украины.
Это уже не первый случай потери F-16 в зоне боевых действий: 12 апреля ВСУ официально признали уничтожение одного такого самолета вместе с пилотом. Ранее, в августе 2024 года, российские военные впервые заявили о ликвидации F-16, поставленных Украине Западом.
Обстрел Херсонской области.
Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области за последние сутки. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что обстрелы затронули несколько населенных пунктов.
Среди пострадавших — жители Великой Лепетихи, Малой Лепетихи, Рыбальчего и Забарино. Под огнем оказались также села Алешки, Каховка, Новая Каховка и другие населенные пункты.
Четыре человека погибли в результате обстрела Херсонской областиФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Успехи российских войск на донецком направлении.
Российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух пунктов управления 37-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Дачное. Применение авиабомб ФАБ-500 позволило ликвидировать до 20 украинских военнослужащих и нарушить управление подразделением.
На донецком направлении российские подразделения успешно окружили украинские силы между Димитровом и Дзержинском. Наступление развивается с двух направлений — от Александрополя к Заре и от Дзержинска через Сухую Балку. Одновременно войска продвигаются от шахты «Новодзержинская» к Константиновке, создавая угрозу полного окружения противника.
Значительный прогресс достигнут и в районе Богатыря, где задействованы группировки «Восток», «Центр» и «Юг». Украинские войска практически утратили контроль над поселком, оказывая лишь очаговое сопротивление. По данным военного эксперта Яна Гагина, ВСУ понесли серьезные потери, а часть бойцов сдалась в плен, что позволило российским силам закрепить успех на этом стратегическом направлении, сообщает Минобороны РФ.
Подразделение «Восток» освободили населенный пункт используя беспилотникиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Освобождение Вольного Поля.
Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР в ходе наступательной операции. Бойцы 5-й гвардейской армии применили ударные БПЛА для ликвидации огневых точек и командных пунктов противника. Артиллерийские расчеты эффективно подавили вражеские оборонительные позиции перед штурмом. Об этом также сообщили Минобороны РФ.
Прорыв на краснолиманском направлении.
Потеря села Торское существенно ослабила позиции ВСУ в этом районе, лишив их ключевого узла обороны. В Минобороны РФ официально подтвердили взятие населенного пункта 15 мая. Теперь перед российскими войсками открываются новые возможности для продвижения к Красному Лиману, передает «Пятый канал».
Российские войска усиливают давление на харьковском направлении.
Российские подразделения наносят удары по позициям ВСУ в Бологовке и Строевке, одновременно продвигаясь у Тополей и Каменки Харьковской области. Эти действия создают угрозу окружения украинской группировки на двуреченском плацдарме, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. На текущей неделе российские войска начали операцию по локализации противника в приграничной зоне юго-западнее Долгого.
Высокоточный боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский танк Фото: Министерство обороны Великобритании.
Удар «Ланцета» по технике ВСУ.
Операторы дронов-разведчиков группировки «Восток» обнаружили замаскированную технику ВСУ в лесополосе у Зеленого Поля. После анализа данных было принято решение нанести высокоточный удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». В результате атаки вражеская цель — танк ВСУ — была успешно уничтожена, сообщает Минобороны.