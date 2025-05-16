Пытавшаяся ограбить офис женщина действовала по указанию мошенников

По данным следствия, 25 апреля девушке позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на ее имя в отделение почты пришло письмо из налогового органа, но для его получения необходимо авторизоваться. Россиянка перешла в указанный звонившим чат-бот в мессенджере, ввела свой логин и пароль от кабинета сервиса «Госуслуги». После этого мошенники сообщили ей, что аккаунт был взломан.