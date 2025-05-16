Пытавшаяся ограбить офис женщина действовала по указанию мошенников

Женщина, которая пришла в офис фирмы «ТезФинанс’и начала угрожать взорвать себя, действовала по указанию телефонных мошенников, которые наблюдали за ее действиями по видеосвязи. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщила “Вечерней Москве” руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По данным следствия, 25 апреля девушке позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что на ее имя в отделение почты пришло письмо из налогового органа, но для его получения необходимо авторизоваться. Россиянка перешла в указанный звонившим чат-бот в мессенджере, ввела свой логин и пароль от кабинета сервиса «Госуслуги». После этого мошенники сообщили ей, что аккаунт был взломан.
— Затем с девушкой в мессенджере связались лжеправоохранители и сотрудники банка, используя при этом в фото профиля логотипы организаций, и сообщили, что она является обвиняемой по уголовному делу. По указанию аферистов она перевела якобы на безопасный счет около 300 тысяч рублей, — рассказала собеседник «ВМ».
Под предлогом поимки преступников злоумышленники уговорили девушку изготовить муляж устройства из четырех пачек чая, изоленты и проводов, пойти в офис кредитных организаций на Пролетарском проспекте и Николоямской улице, что она и сделала 15 мая.
Людмила Нефедова напомнила, что гражданам не рекомендуется выполнять телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Также она уточнила, что правоохранительные органы не проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону.
15 мая появились сообщения о том, что женщина угрожала взорвать себя в офисе фирмы «ТезФинанс», расположенном на Пролетарском проспекте, 29. Сейчас отделение не работает ввиду «экстренной ситуации».