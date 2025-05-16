Женщина согласилась выйти замуж за своего насильника во время суда над ним

Женщина согласилась выйти замуж за своего насильника в Индии прямо в зале заседаний. Странная сцена развернулась в стенах Верховного суда, пишет NDTV.
Осужденный за изнасилование мужчина предложил руку и сердце своей жертве и подарил цветы. Она ответила согласием.
Отмечается, что инициаторами этого примирения стали судьи. В итоге суд, учитывая желание сторон вступить в брак, приостановил исполнение приговора.
Обвиняемый остается на свободе под залог до заключения брака, детали которого будут согласованы родителями.
Преступление было совершено в 2021 году. Насильник познакомился с жертвой в соцсетях. Отмечается, что он вступил с ней в интимную связь, пообещав жениться, но обманул ее. В Индии подобные действия считаются изнасилованием, так как мужчина злоупотребил доверием девушки, и ее согласие на секс нельзя назвать полностью добровольным. В итоге дело дошло до суда.
Мужчина был признан виновным и приговорен к лишению свободы, но решение о браке изменило ход дела. Судебное заседание отложено до 25 июля 2025 года.
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