Женщина согласилась выйти замуж за своего насильника во время суда над ним

Преступление было совершено в 2021 году. Насильник познакомился с жертвой в соцсетях. Отмечается, что он вступил с ней в интимную связь, пообещав жениться, но обманул ее. В Индии подобные действия считаются изнасилованием, так как мужчина злоупотребил доверием девушки, и ее согласие на секс нельзя назвать полностью добровольным. В итоге дело дошло до суда.