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На трассе под Новочеркасском в ДТП один погиб, двое пострадали

Смертельное ДТП в Персиановском: водитель объезжал пробку по обочине.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге «Новочеркасск — Каменоломни» в поселке Персиановский произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 16 мая.

По предварительным данным, 27-летний водитель на «ВАЗ-2110» пытался объехать пробку по обочине, но потерял управление. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в «ВАЗ-2114». От удара машину отбросило на «Саньенг». В результате сильного столкновения, водитель «ВАЗ-2114» погиб на месте. Водитель «ВАЗ-2110» и пассажир «ВАЗ-2114» госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняются. Напомним, что объезд пробок по обочине и выезд на встречную полосу в неположенном месте — грубые нарушения ПДД.

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