На трассе под Новочеркасском в ДТП один погиб, двое пострадали

По предварительным данным, 27-летний водитель на «ВАЗ-2110» пытался объехать пробку по обочине, но потерял управление. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где он врезался в «ВАЗ-2114». От удара машину отбросило на «Саньенг». В результате сильного столкновения, водитель «ВАЗ-2114» погиб на месте. Водитель «ВАЗ-2110» и пассажир «ВАЗ-2114» госпитализированы.