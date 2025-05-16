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В Одессе часть памятника Екатерине II раскрасили в цвета флага России

В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники основателям города, в том числе Екатерине II.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе неизвестные раскрасили часть постамента демонтированного монумента российской императрице Екатерине II в цвета российского флага. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

«На месте, где ранее находился монумент Екатерине II на Европейской площади, неизвестными был нарисован российский триколор», — говорится в публикации.

Напомним, в декабре 2022 года в Одессе были демонтировали памятники основателям города, в частности, Екатерине II и ее сподвижникам — Иосифу Дерибасу, Платону Зубову и другим.

Ранее сообщалось, что в Одессе сорвали табличку с памятника маршалу Малиновскому в ночь на 9 мая. Войска под командованием Малиновского освободили Одессу в апреле 1944 года после почти 1 тыс. дней оккупации.