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Самолет с пассажирами на борту летел без пилотов за штурвалом 10 минут

Без управления пилотов за штурвалом летели почти 200 пассажиров авиакомпании Lufthansa почти 10 минут.

Без управления пилотов за штурвалом летели почти 200 пассажиров авиакомпании Lufthansa почти 10 минут. Борт следовал из Франкфурта в испанскую Севилью. Об этом сообщил Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Отмечается, что авиаинцидент произошел еще в феврале 2024 года, но следователи только сейчас опубликовали подробности происшествия.

Капитан воздушного судна отлучился в туалет, а у старшего офицера в это время случился припадок, связанный с болезнью сердца. Пилот заблокировал дверь кабины изнутри, нажимая бесконтрольно на кнопки.

Airbus A321 оставался без контроля в течение 10 минут, пока капитан пытался восстановить доступ в кабину.

Старший пилот в итоге открыл дверь сам, бортпроводники и врач, оказавшийся в самолете, оказали ему первую помощь.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс совместно с властями Эстонии пытаются разобраться в инциденте, в результате которого в воздух поднимался российский истребитель и самолеты НАТО над Балтийским морем.