В Минске столкнулись пять атомобилей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ул. Ленина в Минске столкнулись пять автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 18.25 на ул. Ленина вблизи дома № 8 по пл. Свободы столкнулись пять автомобилей. Авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что водители должны соблюдать безопасные интервал между транспортными средствами, чтобы вовремя остановить авто, а также им не следует отвлекаться во время вождения. -0-