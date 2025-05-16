В бывшем доме экс-главы МИДа прошли обыски

В особняке в подмосковной Барвихе две недели назад прошли обыски по делу об убийствах 1990-х годов. Дом до 2012 года принадлежал первому министру иностранных дел РФ Андрею Козыреву (признан иноагентом) и позже был продан представителям тольяттинской ОПГ «Сиротинские», пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на источники.