Политолог Блохин четко обозначил красные линии России

«Вопрос Крыма и этих новых территорий — уже настолько закрыт, что если мы пойдем в этом вопросе на уступки, то это будет по сути наша капитуляция», — поделился Блохин мнением с корреспондентом URA.RU. Его высказывание послужили ответом на слова помощника президента РФ Владимира Мединского о том, что Россия готова рассматривать отдельные компромиссы в переговорах с Украиной.