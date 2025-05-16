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Хинштейн: FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске

На месте удара украинского дрона по электроподстанции в Рыльске работают аварийные службы, заявил врио главы Курской области Хинштейн.

Источник: Аргументы и факты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить варварские удары по территории региона.

«Вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. В результате удара незначительно повреждён трансформатор», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, авария на электростанции вызвала отключение электричества в сельсоветах и в городе, а также в посёлках Глушково и Коренево.

На месте инцидента уже работают аварийные бригады. Врио главы Курской области выразил надежду, что в ближайшее время все повреждения будут устранены, а электроснабжение — восстановлено.

Ранее Хинштейн сообщил, что из-под завалов в Рыльске после ракетного удара ВСУ извлекли тело мужчины.