Хинштейн: FPV-дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить варварские удары по территории региона.
«Вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. В результате удара незначительно повреждён трансформатор», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, авария на электростанции вызвала отключение электричества в сельсоветах и в городе, а также в посёлках Глушково и Коренево.
На месте инцидента уже работают аварийные бригады. Врио главы Курской области выразил надежду, что в ближайшее время все повреждения будут устранены, а электроснабжение — восстановлено.
Ранее Хинштейн сообщил, что из-под завалов в Рыльске после ракетного удара ВСУ извлекли тело мужчины.