Россия и Украина пообещались в закрытом формате: чем закончились двухчасовые переговоры

Делегации обеих стран положительно оценили результаты переговоров в Стамбуле.
Сегодня в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Изначально они должны были пройти 15 мая, однако были перенесены на следующий день из-за украинской стороны, которая поздно прибыла на место встречи.
Тем не менее переговоры состоялись в закрытом формате. Они шли почти два часа. Российскую делегацию на них возглавил помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров. По итогам встречи главы делегаций выступили с заявлениями перед прессой. Обе стороны остались довольны результатами первого дня переговоров и договорились о продолжении контакта после обмена мнениями о прекращении огня. Подробнее об итогах — в материале URA.RU.
Как прошел второй день переговоров.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПереговоры России и Украины в Стамбуле завершились: онлайн-трансляция.
Изначально переговоры делегаций Москвы и Киева должны были пройти в 12:30 по мск после встречи США, Турции и Украины. Однако в итоге они начались на час позже — в 13:35 и прошли в закрытом режиме. До этого глава российской делегации Владимир Мединский провел отдельные консультации с американской стороной. После них он присоединился к своим коллегам.
Встреча прошла в президентском дворце — Долмабахче. Туда российские делегаты прибыли прямо из гостиницы.
В состав российской переговорной группы также вошли: начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра обороны России Александр Фомин, заместитель главы МИД Михаил Галузин и другие. В украинскую делегацию вошли замминистра иностранных дел Сергей Кислица, представители СБУ, Службы внешней разведки, Генштаба ВСУ, ГУР, Воздушных и Военно-морских сил, а также советник руководителя Офиса президента Александр Бевз. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Рустем Умеров, который накануне переговоров заявил, что Киев готов к миру и прекращению боевых действий при условии серьезных намерений Москвы.
Состав российской делегации Инфографика URA.RUСостав украинской делегации Инфографика URA.RU.
Почему встреча РФ и Украины состоялась в Турции.
Директор Центра европейской информации Николай Топорнин объяснил выбор Стамбула для российско-украинских переговоров: Турция — одна из немногих стран, куда могут приехать лидеры обеих стран, и где может состояться встреча. «Просто рядом нет никого более подходящего, куда бы мы могли так приехать и поговорить», — заявил он.
Эксперт также отметил, что Турция старается поддерживать рабочие отношения с Россией, тогда как другие возможные площадки не подходят по географическим или другим соображениям безопасности.
Детали встречи: использование переводчика и военная форма.
Прибыв на место переговоров, украинская делегация первая села за стол, не став дожидаться российских коллег. Большинство из них были одеты в военную форму, кроме Умерова — он сидел в строгом черном костюме. Российские и турецкие делегаты, наоборот, придерживались строгого протокола в одежде: как и положено на дипломатических встречах они были в официальных костюмах.
Также украинский оппозиционный политик Анатолий Шарий сообщил, что украинцы общались с российской стороной якобы через переводчика. Однако вскоре эта информация была опровергнута. По данным ТАСС, переговоры между делегациями проходили на русском языке.
С чего начались переговоры.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТурция назвала два пути развития украинского конфликта: заявления Хакана Фидана в начале переговоров.
Встреча России и Украины началась с приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. Он выступил с важным заявлением по поводу ситуации на Украине, подчеркнув, что сейчас перед сторонами открыты два пути: путь к миру или путь к дальнейшему разрушению. Министр также отметил, что Турция с самого начала конфликта предпринимала шаги для завершения конфликта и продолжает поддерживать усилия по мирному урегулированию. Именно стороны конфликта должны самостоятельно определить, по какому пути двигаться дальше.
Кроме того, Фидан подчеркнул особую важность первых за долгое время прямых консультаций между сторонами. «С марта 2022 года это первая встреча между сторонами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность», — заявил он. Стамбульская встреча может стать отправной точкой для диалога на высшем уровне между лидерами стран, убежден Фидан.
Чем закончились переговоры 16 мая.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМасштабный обмен пленными, детали прекращения огня: Мединский и Умеров подвели итоги переговоров.
Встреча делегатов двух стран завершилась в 15:20 по мск несмотря на то, что некоторые СМИ писали о паузе несколько раз. Сегодня она продлилась почти два часа.
По итогам встречи главы делегаций выступили с заявлениями перед прессой. Глава российской переговорной группы Мединский заявил, что Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по схеме «1000 на 1000». Эту информацию также подтвердил Умеров.
Глава Минобороны Украины сообщил, что на переговорах в Стамбуле обсуждались возможные контакты между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также различные сценарии прекращения огня. Мединский заявил, что российская делегация осталась довольна встречей.
По итогам переговоров в Стамбуле Россия и Украина могут также разработать единую модель урегулирования конфликта. Об этом сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник. Он отметил, что нужно сначала достичь договоренности о механизме мира, приемлемом для обеих сторон и международного сообщества.
Как прошел первый день переговоров.
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Изначально переговоры должны были пройти 15 мая по решению президента РФ Владимира Путина. Они были назначены на 10:00 по мск. В назначенный день утром российская делегация прибыла в Стамбул для встречи со своими украинскими коллегами. Однако они приехали только поздно вечером из-за долгих переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре и американскими представителями.
Российские делегаты почти сутки ждали своих коллег. Встреча также несколько раз за день переносилась по просьбе Турции. Глава Украины Владимир Зеленский только где-то в 17:40 начал встречу с Эрдоганом в Анкаре, после чего он улетел в Албанию, а его делегация — в Стамбул. Несмотря на это, вчера вечером Мединский провел беседу с Фиданом. Она завершилась около 22:00.
Когда пройдет следующий раунд переговоров.
По словам главы российской переговорной группы, следующие переговоры пройдут после обмена планами прекращения огня. Умеров, в свою очередь, косвенно подтвердил договоренности о втором раунде прений. «Скоро сообщим о повестке следующего раунда переговоров», — сказал он.