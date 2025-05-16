Россия и Украина пообещались в закрытом формате: чем закончились двухчасовые переговоры

Встреча России и Украины началась с приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. Он выступил с важным заявлением по поводу ситуации на Украине, подчеркнув, что сейчас перед сторонами открыты два пути: путь к миру или путь к дальнейшему разрушению. Министр также отметил, что Турция с самого начала конфликта предпринимала шаги для завершения конфликта и продолжает поддерживать усилия по мирному урегулированию. Именно стороны конфликта должны самостоятельно определить, по какому пути двигаться дальше.