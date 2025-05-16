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На мосту в Румынии перевернулся грузовик НАТО

Первую помощь солдатам оказали бригады скорой помощи и инспектората по ЧС.

Источник: Аргументы и факты

В Румынии грузовик НАТО перевернулся на железнодорожном мосту, в результате пострадали два солдата из Франции, их доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе румынского минобороны.

«В пятницу, 16 мая, около 13.00 (время совпадает с московским) возле моста через железную дорогу в городе Жибля Ноуэ… перевернулся грузовик, входивший в состав французской военной колонны… В результате аварии пострадали двое военных из Франции», — говорится в сообщении.

Первую помощь солдатам оказали бригады скорой помощи и инспектората по ЧС. Пострадавшие были доставлены в уездную больницу города Рымнику Вылча. По информации минобороны, их состояние стабильное.

Ранее сообщалось, что в Башкирии попал в ДТП большегруз с трофейной техникой НАТО. Известно о двух пострадавших в результате аварии.