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Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось напротив ратуши в Минске

Пять автомобилей столкнулись в центре Минска 16 мая.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось напротив ратуши в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 16 мая, в пятницу, примерно в 18.25 на улице Ленина вблизи дома № 8 по площади Свободы по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение пяти автомобилей. Называются авто марок Nissan, Lada, Chrysler, а также Audi и Skoda.

В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автомобилей механические повреждения.

Тем временем водитель попал в больницу после лобового ДТП с фурой и авто Mercedes под Гомелем.

Кроме того, водитель трактора погиб, наехав на люк канализации у дома под Пуховичами.

Вместе с тем Россельхознадзор развернул на границе две тонны белорусских сосисок и салями.

А еще магнитные бури обрушатся на Землю 17 и 18 мая 2025 — что ждать белорусам.