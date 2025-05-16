Массовое ДТП с пятью автомобилями случилось напротив ратуши в Минске

Согласно предварительным данным, 16 мая, в пятницу, примерно в 18.25 на улице Ленина вблизи дома № 8 по площади Свободы по причине несоблюдения безопасной дистанции случилось столкновение пяти автомобилей. Называются авто марок Nissan, Lada, Chrysler, а также Audi и Skoda.