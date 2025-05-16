The Times: переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

Эксперты отметили положительный итог переговоров.
Переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом пишут британские СМИ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак прошли первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле. Фоторепортаж.
«Крупнейшая за всю историю обмена пленными встреча и соглашение о продолжении переговоров о режиме прекращения огня. Это лучше, чем ожидалось», — отметила британская газета The Times.
Как сообщало URA.RU ранее, 16 мая в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Они состоялись в закрытом формате. Обсуждение шло почти два часа. По итогам встречи главы делегаций выступили с заявлениями перед прессой. Обе стороны остались довольны результатами первого дня переговоров и договорились о продолжении контакта после обмена мнениями о прекращении огня.