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The Times: переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

Переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом пишут британские СМИ.

Эксперты отметили положительный итог переговоров.

Переговоры между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле, завершились с результатом, превзошедшим ожидания экспертов. Достигнутые договоренности открывают новые возможности для дальнейшего урегулирования конфликта. Об этом пишут британские СМИ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак прошли первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле. Фоторепортаж.

«Крупнейшая за всю историю обмена пленными встреча и соглашение о продолжении переговоров о режиме прекращения огня. Это лучше, чем ожидалось», — отметила британская газета The Times.

Как сообщало URA.RU ранее, 16 мая в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Они состоялись в закрытом формате. Обсуждение шло почти два часа. По итогам встречи главы делегаций выступили с заявлениями перед прессой. Обе стороны остались довольны результатами первого дня переговоров и договорились о продолжении контакта после обмена мнениями о прекращении огня.