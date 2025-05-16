The Times: переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

Как сообщало URA.RU ранее, 16 мая в Стамбуле завершились первые за три года переговоры России и Украины. Они состоялись в закрытом формате. Обсуждение шло почти два часа. По итогам встречи главы делегаций выступили с заявлениями перед прессой. Обе стороны остались довольны результатами первого дня переговоров и договорились о продолжении контакта после обмена мнениями о прекращении огня.