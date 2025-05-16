LA: после бесед в Стамбуле внимание приковано к переговорам Путина и Зеленского

После переговоров России и Украины все внимание обратилось на возможную встречу президентов.
Москва и Киев продолжают работу над предложениями по перемирию, а международное сообщество внимательно следит за возможной организацией встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico.
«Пока Москва и Киев работают над предложениями по перемирию, большое внимание приковано к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. Информация об этом еще не подтверждена, но в случае проведения эта встреча станет поворотным моментом», — отмечает издание.
Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной без предварительных условий в Стамбуле, что поддержал и президент Украины Владимир Зеленский, назвав такой путь верным. Первые за три года переговоры России и Украины закончились в Стамбуле 16 мая.