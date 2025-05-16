В Новом Орлеане из тюрьмы сбежали 11 вооружённых заключённых

Ранее Life.ru писал, что апелляционный суд Великобритании оправдал 68-летнего Питера Салливана, который провёл 38 лет в тюрьме. Эта ошибка была признана самой длительной в истории британской судебной системы. Пересмотр дела стал возможен благодаря результатам дополнительной генетической экспертизы, проведённой комиссией по пересмотру уголовных дел. Новый анализ показал, что ДНК Салливана полностью отсутствует на ключевых доказательствах, собранных на месте преступления.