Пожар в башкирском селе унес жизнь 86-летней женщины

В Туймазинском районе Башкирии произошло ЧП, которое унесло жизнь женщины. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Трагедия случилась в селе Дуслык в трехквартирном одноэтажном доме на улице Зеленой. Огонь повредил квартиру и металлическую кровлю на площади 112 квадратных метров.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, а также добровольная пожарная команда. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.
В результате инцидента 63-летняя женщина с тяжелыми ожогами была экстренно госпитализирована. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 86-летней жительницы дома.
Причины ЧП устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
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