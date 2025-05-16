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Пожар в башкирском селе унес жизнь 86-летней женщины

Пожилая жительница Башкирии погибла в пожаре в селе Дуслык.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии произошло ЧП, которое унесло жизнь женщины. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Трагедия случилась в селе Дуслык в трехквартирном одноэтажном доме на улице Зеленой. Огонь повредил квартиру и металлическую кровлю на площади 112 квадратных метров.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, а также добровольная пожарная команда. Специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

В результате инцидента 63-летняя женщина с тяжелыми ожогами была экстренно госпитализирована. При разборе завалов пожарные обнаружили тело 86-летней жительницы дома.

Причины ЧП устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

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