Политолог Мартынов рассказал о главном итоге переговоров России и Украины в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле положили начало еще ряду встреч.
Главный итог беседы между российской и украинской стороной в Турции — планы по дальнейшим переговорам. Об этом эксклюзивно URA.RU заявил политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.
«Главное — это то, что стороны договорились о новой встрече. То есть переговоры будут продолжены. Все остальное — это домыслы разнообразных диванных экспертов, telegram-каналов и откровенные вбросы», — сказал корреспонденту URA.RU Алексей Мартынов, политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств.
Глава российской делегации Владимир Мединский ранее заявлял, что Россия удовлетворена итогами переговоров в Стамбуле. Стороны достигли ряда предварительных договоренностей, которые могут стать основой для дальнейшего мирного урегулирования.
За переговорами между Россией и Украиной, прошедших в Стамбуле, следил весь мир. Многие наблюдатели считают, что сам факт переговоров можно считать значительным шагом на пути к миру, а также дипломатическим успехом президента России Владимира Путина.