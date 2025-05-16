4-летний ребенок упал в реку во время катания на велосипеде и погиб в Ингушетии

Четырехлетний мальчик утонул, упав с моста в реку во время велопрогулки в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
Ребенка унесло сильным течением. Сначала спасатели обнаружили его велосипед, а позднее и тело.
Поисково-спасательная операция завершилась ближе к 21:00. В ней участвовали 41 специалист МЧС и более 500 добровольцев. После обнаружения ребенка пытались привести в чувства, но тщетно, он уже был мертв.
Ранее ребенок погиб на глазах у родителей на отдыхе в Египте. Семья россиян приехала на отдых в Хургаду, и во время заселения в отель мальчик упал с высоты и разбился.