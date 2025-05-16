Гибель группы Дятлова: новая версия смерти туристов, досье

Группа Дятлова до сих пор интересует расследователей.
Девять туристов под руководством альпиниста Игоря Дятлова, совершавших лыжный поход по северной части Урала, погибли в феврале 1959 года. Единственным оставшимся в живых оказался Юрий Юдин, который покинул группу 28 января из-за проблем со здоровьем. Согласно официальному заключению, трагедия была несчастным случаем. Тем не менее, отсутствие достоверной информации о деталях произошедшего привело к появлению многочисленных альтернативных версий. Последней такой стала теория, связанная с техногенным фактором. Подробности о трагедии и ее новых интерпретациях — в материале URA.RU.
История похода группы Дятлова.
В состав туристической группы входили десять человек. Шестеро из них были студентами Уральского политехнического института: Людмила Дубнина, Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова и Юрий Юдин. Еще трое участников являлись выпускниками этого же учебного заведения: Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин и Николай Тибо-Бриньоль.
Дело интересует людей до сих порФото: URA.RU © URA.RU.
К группе также был присоединен инструктор по туризму Александр (Семен) Золотарев. Все участники обладали достаточным опытом в совершении туристических походов и были обеспечены необходимым снаряжением. Руководство экспедицией осуществлял студент пятого курса радиотехнического факультета УПИ Игорь Дятлов.
По маршруту группа должна была пройти на лыжах примерно 350 километров по северной части Свердловской области, начав путь от города Ивдель и завершив его в поселке Вижай Ивдельского городского округа, планируя по пути восхождения на горы Отортен и Ойко-Чакур, напоминает ТАСС.
На второй день похода, 28 января, Юрий Юдин был вынужден прекратить участие из-за болезни ноги и вернулся в Свердловск. Согласно плану, участники экспедиции должны были прибыть в Вижай и отправить оттуда телеграмму не позднее 14 февраля. Когда группа не появилась в поселке к установленному сроку, 20 февраля были организованы поисковые мероприятия.
Как искали группу Дятлова.
26 февраля 1959 года на горном перевале, который впоследствии получил имя Дятлова, примерно в 300 метрах от вершины горы Холатчахль, поисковая группа обнаружила палатку туристов. Внутри находились личные вещи и документы участников экспедиции.
Уже на следующий день, на значительном расстоянии от палатки, были найдены тела Дорошенко и Кривонищенко, а затем обнаружены Дятлов и Колмогорова. В марте был найден погибший Рустем Слободин. Останки остальных четырех участников удалось обнаружить лишь в мае, после того как началось таяние снега. После проведения судебно-медицинских экспертиз всех погибших похоронили на кладбищах Свердловска.
Расследование гибели группы Дятлова.
После обнаружения тел погибших было инициировано уголовное расследование. В ходе него было установлено, что в ночь на 2 февраля все девять участников экспедиции по невыясненным причинам покинули палатку без теплой одежды и направились вниз по склону горы, вероятно, в сторону лабаза, расположенного у реки.
Однако при выборе маршрута группа ошиблась и оказалась на противоположной стороне перевала. Осознав допущенную ошибку, часть туристов во главе с Игорем Дятловым предприняла попытку вернуться к палатке за теплым снаряжением, но из-за сильной метели это оказалось невозможным. В результате все члены группы погибли в течение нескольких часов.
Память о группе Дятлова хранят до сих порФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, шестеро из участников скончались от переохлаждения. У некоторых были обнаружены тяжелые переломы, возникшие, по мнению экспертов, вследствие воздействия значительной силы, источник которой установить не удалось.
Следствию не удалось определить точную причину гибели группы. Версии о нападении представителей коренного народа манси или преступников были отвергнуты: ценные вещи в палатке остались нетронутыми, а на телах отсутствовали внешние повреждения, свидетельствующие о борьбе. 28 мая 1959 года прокуратура Свердловской области приняла решение о прекращении уголовного дела.
В качестве официальной причины смерти была указана формулировка: «стихийная сила, преодолеть которую участники не смогли». Полный текст материалов уголовного дела опубликован не был, однако на данный момент доступ исследователей к нему открыт.
Основные версии гибели группы Дятлова.
Обнаруженные на отдельных элементах их одежды следы радиоактивных веществ, свидетельства манси о наблюдавшихся в феврале 1959 года «огненных шарах» в небе, а также слухи о засекреченности материалов дела способствовали появлению множества версий и домыслов относительно обстоятельств гибели группы. С начала 1990-х годов трагедия приобрела широкую известность сначала в России, а затем и за ее пределами.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛично знавший группу Дятлова ученый раскрыл, что сгубило туристов.
Истории группы Дятлова посвящены десятки документальных и художественных фильмов. А также ряд публикаций.
Согласно некоторым версиям, причиной трагедии стал сход лавины, вынудивший участников покинуть палатку в спешке. Другие выдвигают конспирологическую гипотезу о причастности американских спецслужб к убийству туристов. Помимо этого, рассматривались предположения о возможных испытаниях вооружения в районе происшествия, а также версия о конфликте между членами группы. Авторы документального фильма, вышедшего в 2014 году на телеканале Discovery Channel, озвучили версию о причастности к гибели экспедиции так называемого «снежного человека».
Лично знавший группу Дятлова ученый раскрыл, что сгубило туристов.
Доктор технических наук и профессор Петр Бартоломей, лично знакомый с участниками трагической экспедиции на перевал Дятлова, назвал главную версию гибели группы. По его мнению, причиной трагедии стало техногенное явление, связанное с азотно-кислотным воздействием. Об этом ученый сообщил на пресс-конференции ТАСС.
«Раз ноги отпечатались, следы есть, значит, могло быть какое-то тепловое воздействие. Но это тепловое воздействие маловероятно на большой дистанции, которую они бежали. Наука говорит, что чаще всего это связано с азотно-кислотным воздействием на поверхность. Условно, когда соль посыпают на снег — он становится мокрым, появляются отпечатки и на морозе застывают. Это единственное правильное научное объяснение случившегося», — заявил профессор.
Бартоломей подчеркнул, что во время поисковых работ не было обнаружено никаких признаков присутствия посторонних лиц. На месте происшествия были найдены лишь палатка и следы, оставленные участниками, которые уходили из лагеря. Эксперт отметил, что отсутствие других улик и характер находок указывают именно на влияние техногенного фактора, а не на вмешательство третьих лиц или природные явления.