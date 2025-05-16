Гибель группы Дятлова: новая версия смерти туристов, досье

Девять туристов под руководством альпиниста Игоря Дятлова, совершавших лыжный поход по северной части Урала, погибли в феврале 1959 года. Единственным оставшимся в живых оказался Юрий Юдин, который покинул группу 28 января из-за проблем со здоровьем. Согласно официальному заключению, трагедия была несчастным случаем. Тем не менее, отсутствие достоверной информации о деталях произошедшего привело к появлению многочисленных альтернативных версий. Последней такой стала теория, связанная с техногенным фактором. Подробности о трагедии и ее новых интерпретациях — в материале URA.RU.