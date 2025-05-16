Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил мощный столб пепла

Кроме того, ученые обнаружили на куполах вулкана Шивелуч на Камчатке новое парящее горячее озеро. В центре водоема находится бурлящий котел, а температура воды у его краев достигает 52 градусов. По данным исследователей, высота выбросов из котла достигает почти 40 сантиметров.