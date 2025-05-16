Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил мощный столб пепла

На Камчатке зафиксирован мощный выброс пепла вулканом Шивелуч. Об этом стало известно в пятницу, 16 мая.
По данным камчатского филиала Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН, камеры наблюдения зафиксировали высокий столб черного дыма. На данный момент информация об угрозе для населенных пунктов или других негативных последствиях отсутствует.
Кадры с места происшествия опубликовали на сайте ведомства.
Кроме того, ученые обнаружили на куполах вулкана Шивелуч на Камчатке новое парящее горячее озеро. В центре водоема находится бурлящий котел, а температура воды у его краев достигает 52 градусов. По данным исследователей, высота выбросов из котла достигает почти 40 сантиметров.
Недавно в Сети также появилось видео, на котором запечатлено пробуждение вулкана Ключевская сопка. Им поделился специалист института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников. Извержение на самом высоком действующем вулкане Евразии началось 21 апреля.