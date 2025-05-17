В Чехии гражданина Молдавии приговорили к 11 годам колонии за убийство

«По данным обвинения, убийство было совершено в июне прошлого года. Чихай и его соотечественник выпивали в общежитии в пригороде Усти-над-Лабем, Пржедлице, где оба проживали. В течение дня они дважды посетили соседний магазин, в котором купили вино, пиво и продукты. Вечером Чихай, по его собственным словам, пошел спать. Проснувшись ночью, он встретил в ванной еще одного жильца, украинца, вместе с которым он заглянул в комнату своего недавнего собутыльника. Тот лежал на полу и был мертв. Здесь вскоре собрались почти все жильцы общежития и стали ждать вызванную полицию», — говорится в сообщении.